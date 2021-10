fcbarcelona.com

Iñaki Urdangarin viajou este sábado até Barcelona para assistir, ao lado da Infanta Cristina, ao jogo do FC Barcelona em que o segundo filho de ambos acabou por ser titular.

Pablo marcou três dos 39 golos que deram a vitória ao FC Barcelona, deixando os pais a explodir de orgulho.

Segundo o site da Hola, o sobrinho de Felipe VI aproximou-se da bancada onde os pais estavam sentados no final do jogo e houve uma troca de sorrisos e de gestos de afeto e admiração. Veja aqui as imagens!

Prestes a fazer 21 anos, Pablo Nicolas Urdangarin y Borbón está há um ano no FC Barcelona e joga com o número 77, com o qual presta homenagem ao pai, que jogava com o 7.

Recorde-se de que Iñaki Urdangarin foi jogador profissional de andebol entre 1986 e 2000. O marido da Infanta Cristina está ainda a cumprir pena de prisão após ter sido condenado, em 2018, no âmbito do Caso Nóos, mas o terceiro grau penitenciário que obteve este ano permite que tenha 48 dias por ano de liberdade.