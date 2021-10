Joana Marques foi a entrevistada do programa Alta Definição deste sábado, 23 de outubro. Numa conversa descontraída com Daniel Oliveira, a humorista deu a conhecer o seu lado mais pessoal e, a certa altura, recordou o pedido de casamento do companheiro, Daniel Leitão.

"Um pedido de casamento assim muito elaborado, que me deixou muito nervosa porque eu não gosto de surpresas. Fomos a Sintra e eu sempre a olhar à volta e a achar o comportamento bizarro. Das duas uma, ou tinha uma amante ou ia pedir-me em casamento", começou por contar entre risos.

"Estava com medo que ele tivesse organizado aquelas coisas megalómanas , que às vezes se vê de pedidos de casamento com uma flasb mob. Eu ia morrer de vergonha. Ia dizer que não. Felizmente foi uma coisa bastante mais reservada", confidenciou.

"Chateou um senhor que conhecíamos muito bem e que fazia sushi. Imagina a paciência dele de escrever tudo com sushi! ‘Queres casar comigo?’ ainda é muito sushi. Isso eu gostei porque ninguém viu, estávamos só os dois e incluía sushi, portanto estava tudo bem. Eu gosto assim de um romantismo mais contido e que não seja exposto para toda a gente", explicou.

Joana Marques confessou ainda que o que a cativou no companheiro "foi o facto de lhe achar graça" . "É uma coisa que eu tenho de achar em qualquer pessoa, quer sejam meus amigos, quer seja neste caso alguém com quem vou casar e ter filhos. Se o achasse um chato, sem graça nenhuma, acho que era impossível. Não durava mais do que uma semana", admitiu.

Recorde-se ainda que a humorista e Daniel Leitão têm dois filhos em comum: Xavier, de quatro anos, e Nicolau, de um.