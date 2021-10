Kevork Djansezian

É uma notícia que está a chocar o meio artístico de Hollywood. Alec Baldwin matou acidentalmente, esta quinta-feira, 21 de outubro, a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as rodagens do filme Rust. De acordo com a imprensa internacional, o incidente terá sido causado pela utilização de uma arma de fogo de adereço que não devia estar carregada. O realizador da película, Joel Souza, também foi atingido pelo disparo, mas já teve alta médica.

Entretanto, o caso ganhou mediatismo mundial e a filha mais velha do ator, Ireland Baldwin, recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

>> ALEC BALDWIN QUEBRA O SILÊNCIO APÓS ACIDENTE QUE VITIMOU COLEGA

"O meu amor e apoio para a família da Halyna Hutchins e amigos. Envio desejos de melhoras para o Joel Souza. E gostava de poder dar um abraço apertado ao meu pai hoje", pode ler-se numa publicação partilhada através da ferramenta Instastories.

A jovem aproveitou ainda para expressar a sua indignação face à pressão dos jornalistas locais. "A qualquer um que esteja a dar o meu número, por favor, apague-o e não entre mais em contacto comigo", acrescentou.

Recorde-se que Ireland Baldwin é fruto do casamento terminado do ator norte-americano com Kim Bassinge. Alec Baldwin tem mais seis filhos, nascidos da atual relação com Hilaria Baldwin.

