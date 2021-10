Rich Polk

São conhecidos novos desenvolvimentos do trágico acidente que envolve Alec Baldwin. O ator terá sido informado de que a arma que disparou e que atingiu mortalmente Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme Rust, estaria descarregada.

De acordo com um documentos judicial, um dos assistentes de realização terá gritado "arma fria", uma expressão usada no cinema para indicar que a arma está descarregada, como relata a Associated Press.

Logo depois, o ator puxou o gatilho e acabou por matar acidentalmente a colega e ferir o realizador da película, Joel Souza, que entretanto já teve alta médica.

No mesmo documento consta ainda que o assistente de realização Dave Halls não sabia que a arma continha uma munição real.

A imprensa local dá ainda conta de que os investigadores apreenderam outras armas cenográficas e munições que estavam a ser usadas nas filmagens de Rust.

Entretanto, Alec Baldwin também já reagiu publicamente ao fatídico acidente, afirmando estar de "coração partido". O ator garantiu ainda que está a cooperar totalmente com a investigação policial "para perceber como esta tragédia ocorreu".