Susana Vieira/Instagram

As mais recentes afirmações de Susana Vieira sobre a sua vida amorosa deram que falar no programa Passadeira Vermelha.

"Nessa pandemia eu tive alguns casinhos virtuais, mas fica tão chato. Sou a rainha dos gays. Tenho muito amigo gay. Tive muitos namoros [com] gays. Mas eu via que quando a pessoa não se manifestava, é porque me amava mas era gay. Quando acabar isso, não vai ter beijo. Tive 300 crushes gays na pandemia", disse a atriz brasileira no programa Encontro do passado dia 14 de outubro.

As afirmações surpreenderam os comentadores do programa da SIC Caras. "Ela vive numa bolha, não é? Eu não acredito nisto. Está a exagerar", reagiu Pedro Crispim.

Segundo o site Gshow, Susana Vieira respondeu ainda à dúvida de uma fã da plateia sobre a sua vida pessoal: "Casei tanto que cansei. Não pretendo. Não sei se é por causa da idade que eu não casei mais".

Além disso, a atriz revelou que ganhou oito quilos com a pandemia e que não faz cirurgias plásticas: "Deixei a velhice chegar".