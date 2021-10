Seth Wenig

Uma publicação feita no Twitter, em 2017, pelo ator Alec Baldwin sobre a morte de um norte-americano às mãos da polícia está a tornar-se viral e a gerar criticismo, depois do acidente durante as filmagens do filme Rust, que resultou na morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

Em causa está uma publicação onde o ator comentou a ação de um agente, quando este disparou sete vezes sobre um indivíduo que sofreria de “problemas psicológicos” e que acabou por morrer.

Na altura, Alec Baldwin escreveu: “Pergunto-me como será matar alguém por engano”.

Os internautas recuperaram o tweet depois do ator ter morto acidentalmente Halyna Hutchins durante as filmagens de Rust, após ter manuseado uma arma de adereço, que estava carregada.

“Sinto-me mal por ti, Alec, por teres morto alguém injustamente e ferido outra pessoa, enquanto trabalhavam no teu filme”, escreveu um dos internautas, citado pelo The Sun.

“Espero que aprendas a ser melhor pessoa em relação aos outros que cometem erros nas suas vidas”, publicou outro.

O acidente ocorreu durante a tarde de quinta-feira, 21 de outubro, no rancho de Bonanza Creek, onde estavam a ser filmadas várias cenas do western, do qual Baldwin era produtor e protagonista.

O realizador do filme também foi atingido pelo disparo. Joel Souza, de 48 anos, esteve nos cuidados intensivos, mas já recebeu alta hospitalar.

A produção foi suspensa e Alec Baldwin já se apresentou às autoridades para prestar depoimentos.