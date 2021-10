Mike Blake

É uma notícia que está a chocar o meio artístico de Hollywood. Alec Baldwin matou acidentalmente, esta quinta-feira, 21 de outubro, a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as rodagens do filme Rust. De acordo com a imprensa internacional, o incidente terá sido causado pela utilização, como adereço, de uma arma de fogo.

Entretanto, o ator norte-americano já reagiu nas redes sociais.

"Não há palavras para expressar o meu choque e a minha tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida a Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega que muito admiramos. Estou a cooperar totalmente com a investigação policial para perceber como esta tragédia ocorreu", escreveu na sua página de Twitter.

"Estou contacto com o seu marido, oferecendo o meu apoio à família. O meu coração está partido pelo seu marido, o seu filho e por todos os que conheciam e amavam a Halyna." acrescentou ainda.

Recorde-se que na sequência do acidente, também o realizador da película, Joel Souza, ficou ferido. De acordo com a LUSA, o cineasta encontra-se internado nos cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent.

