Victoria e David Beckham estão casados há 22 anos e o casamento teve altos e baixos. Contudo, a ex-Spice Girl revelou que não irá dar qualquer conselho ao seu filho mais velho, Brooklyn, que está noivo de Nicola Peltz há um ano.

Ao WSJ Magazine, Victoria Beckham afirmou que seria má ideia partilhar os seus conhecimentos sobre o casamento com os filhos e explicou porquê: "Não há nada pior do que alguém dar conselhos. Lembro-me da Geri Halliwell me dizer 'quando compras uma televisão, vem com manual de instruções, mas quando tens um bebé, não há, tens de descobrir por ti própria'".

"Essa é a verdade. Sempre tive a sorte de ter uma união familiar tão forte, não apenas com David e os miúdos mas também com os meus pais e os de David. Sinto-me muito abençoada por ter isso. As crianças vêm em primeiro lugar para mim e para o David", acrescentou.

Victoria Beckham esteve na semana passada em Nova Iorque a promover a sua linha de beleza, 'Victoria Beckham Beauty', e acabou por falar da sua relação com David ao Good Morning America: "Nós apoiamo-nos muito um ao outro. Ele é um pai incrível e um marido maravilhoso e divertimo-nos bastante. Eu realmente amo estar com ele".

Victoria e David Beckham são pais de Brooklyn, de 22 anos, Romeo, de 19, Cruz, de 16, e Harper, de 10.