Reprodução Instagram, DR

Beatriz Barosa e Manuel Marques, de 24 e 46 anos respetivamente, estão mais apaixonados do que nunca. O casal, que se apaixonou durante as gravações de um projeto televisivo, já não escondem pormenores sobre a sua relação.

Em entrevista à TV Guia, a atriz confessou estar "muito apaixonada" e afirmou "isto é um sonho". Relativamente às filhas do humorista, Inês, de 5 anos, e Elisa, de 4 anos, Beatriz revelou que já as conheceu. “Sim, já as conheço. Está a correr muito bem, a fluir tudo naturalmente. Posso dizer que a mais velha é talentosíssima, no que diz respeito ao desenho”, contou.

Recorde-se que Inês e Elisa são filhas de Manuel Marques e Ana Martins, que anunciaram a separação em junho deste ano.