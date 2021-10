Reprodução Instagram, DR

Anna Westerlund está a viver uma aventura especial. A viúva de Pedro Lima está a percorrer os caminhos de Santiago de Compostela.

Esta quarta-feira, 20 de outubro, partilhou com os internautas uma 'coincidência' que marcou o início desta caminhada e que a fez lembrar do ator, com quem partilhava uma relação tão especial.

"20 outubro noite de lua cheia. Não foi uma data muito planeada nem sabia que era noite de lua cheia. Mas gosto da “coincidência”. Porque nos conhecemos numa lua assim e porque vieste e foste num dia 20", começou por escrever.

"Comecei hoje o caminho para Santiago. Uma caminhada para a qual preparei uma série de rituais e simbolismos, uma forma que encontrei de comunicarmos. Não há caminhos fáceis. O primeiro passo a dar foi perceber que eu posso decidir. Decidir viver. Não sobreviver, não existir. Viver!", continuou.

"E vou aprendendo a apreciar o caminho, acreditando que o destino será sempre feliz. O que é para ser nosso não erra o caminho", rematou.

Recorde-se que foi em junho do ano passado que Pedro Lima, com 49 anos, foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais.