Vera Kolodzig, uma das estrelas da série O Clube, esteve esta terça-feira, 19 de outubro, no programa das tardes da SIC. Em conversa com Júlia Pinheiro, a atriz deu conhecer o seu lado mais pessoal e, a dada altura, recordou o fim da relação com Diogo Amaral, com quem tem um filho, Mateus, de oito anos.

"Uma separação é sempre um processo muito desafiante e eu digo isto publicamente. Na altura comecei a fazer psicoterapia e mudou a minha vida. Portanto, aconselho a toda a gente", começou por confidenciar.

Este foi um processo de reconstrução na vida da atriz. "Consegui restabelecer a minha autoestima, que na altura não estava muito cuidada, e entrar num processo de autoconhecimento, que não só me ajudou na minha relação comigo própria, nas minhas relações interpessoais e na minha relação com o meu filho, e agora profissionalmente", explicou.

Com a autoestima recuperada, Vera Kolodzig voltaria a encontrar o amor ao lado do empresário Rúben Maio, com quem assumiu publicamente o namoro no verão de 2019.

Recorde-se que a atriz e Diogo Amaral estiveram juntos durante cerca de sete anos, entre 2010 e 2017. O ex-casal apaixonou-se durante as gravações de uma telenovela.