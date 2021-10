Chris Jackson

O príncipe Carlos está preocupado com o futuro do neto George. Foi no novo documentário sobre alterações climáticas, COP26, que o filho da rainha de Inglaterra se mostrou receoso em relação aos próximos anos.

"Quanto tinha a idade do George, as pessoas não faziam ideia dos danos que estavam a provocar. Quando era adolescente, comecei a perceber que, se não parássemos de poluir o planeta, iríamos enfrentar um futuro muito perigoso", explicou.

"O vosso futuro depende do futuro do planeta", afirmou ainda.

O documentário deverá ser lançado na conferência COP26 U.N. Climate Change Conference, que se irá realizar de 31 de outubro a 12 de novembro, em Glasgow.

Samir Hussein