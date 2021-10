Reprodução Instagram, DR

Desde que lidou com a morte do pai, João Francisco Lima tem-se tornado num rosto pela saúde mental. São várias as ocasiões em que o jovem aborda o tema, quer nas redes sociais, em podcasts ou até mesmo alguns projetos e programas.

Ao Notícias ao Minuto, o filho de Pedro Lima revelou os conselhos que daria a alguém que pudesse ter passado pelo mesmo que ele.

"É uma ideia que não é muito fácil de aceitar. É fácil de compreender, mas não tão fácil de aceitar. Tendo a olhar para a saudade como uma coisa boa. Para nós sentirmos saudade é porque a pessoa em questão, que infelizmente já não está presente, partilhou momentos que nos levam a querer recordá-la, e essa saudade aparece exatamente nesses momentos, quando pensamos nas pessoas, nas coisas que fizemos com elas e que gostaríamos de continuar a ter feito", contou.

Reprodução Instagram, DR

"É um ótimo sinal, é duro, naturalmente, mas é uma boa oportunidade para darmos um bocadinho de valor às coisas que temos à nossa volta, para relativizarmos os nossos problemas, é uma oportunidade para aprender. É um crescimento que é inevitável, que ninguém escolheria fazê-lo dessa forma, mas tendo acontecido e não havendo nada a fazer sobre o assunto, é tirar o máximo partido dele para o nosso crescimento pessoal, para a nossa relação connosco e com os outros à nossa volta", acrescentou ainda.

Recorde que o ator terá cometido suicídio em junho do ano passado.