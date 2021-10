Foi há cerca de um ano que Tony Lemos morreu, na sequência de um suicídio. Este fim-de-semana o filho do músico, avançou com uma novidade surpreendente.

Cláudio Lemos vai-se candidatar ao 'Festival da Canção'.

"Esta foi a música que lhe mostrei no último dia que estive com ele. “Está top! Pede ao Lucas para te ajudar a terminá-la”. E fiz o que ele me pediu. Em novembro, lá estava eu no estúdio com o Lucas a terminar a música. (...) Espero que estejas orgulhoso. Não espero, sei! Sei que estás orgulhoso em mim por ter terminado o curso, por ter terminado o que me pediste, por ter começado a produzir, e pelo facto de eu e a Maria estarmos a submeter uma música nossa ao Festival da Canção", escreveu.

"Sei que estás orgulhoso no Gonçalo, pela pessoa que ele é, pela dedicação e garra que tem em tudo o que faz, e principalmente pelos homens que nos vamos tornar por tua causa. Sei que estás orgulhoso em nós, por continuarmos este projeto (...) Para sempre, Eterno e até ao Infinito", completou.