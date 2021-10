Angelina Jolie e os filhos (exceto Pax) estiveram presentes na estreia da do filme Eternals nos estúdios da Marvel, em Los Angeles. Assim como Zahara Jolie-Pitt deu nas vistas por usar vestido icónico da mãe, também a atriz não passou despercebida.

Na passadeira vermelha, a americana de 46 anos posou com um vestido comprido castanho, mas o que chamou a atenção foi o acessório no queixo: chama-se chin cuff, é da marca Nina Berenato e custa cerca de 43 euros.

Enquanto alguns ficaram fascinados com a jóia, outros não ficaram tão convencidos. "Meu deus, as crianças estão tão crescidas. Ela também parece incrível... Adoro aquela jóia", disse um internauta no Twitter. "Mas que raio é que a Angelina Jolie está a usar no lábio?", questionou outro. "Lindas fotos! Eu não entendo as jóias dos lábios e queixo. Questiono se é algum tipo de piercing", afirmou um terceiro.

