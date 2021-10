Esta segunda-feira, dia 18 de outubro, Dolores Aveiro colocou uma mensagem nas redes sociais que deixou os internautas impressionados. É que a mensagem em causa continha um tipo de linguagem que não é o que a matriarca Aveiro utiliza normalmente.

Após a polémica nas redes sociais, a mãe de Cristiano Ronaldo voltou ao seu Instagram para esclarecer a mensagem, através de um comunicado.

"Não sei se alguma vez partilhei com vocês a agência de publicidade e management que cuida de tudo sobre a minha pessoa, e é com eles que toda a minha vida profissional acontece. Eles são os únicos responsáveis pelas negociações e contratações possíveis. Confio tanto neles que nem assinar contratos eu assino", começou por explicar.

"Na minha idade, a única sabedoria que adquiri foi delegar funções a quem entende do assunto mais do que eu. A minha função por aqui é ser eu mesma com a simplicidade que todos conhecem. De resto está tudo bem. Um bom dia para todos", rematou.

