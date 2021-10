Adele admitiu recentemente ter sofrido de ataques de ansiedade e ter tido dificuldade em ultrapassar o divórcio.

Em entrevista à rádio australiana Carrie & Tommy, a cantora, de 33 anos, revelou que uma das músicas do seu novo álbum tem inclusive um voicemail que Adele deixou a uma amiga durante um ataque de pânico.

"Estava a ter um ataque de ansiedade e liguei à minha melhor amiga para falar e para ela me acalmar, mas ela não atendeu", revelou sobre o voicemail que faz parte da música onde fala sobre o filho.

"Falo sobre o meu filho, sobre quando o deitava na cama e me fazia de forte", disse.

Adele, de 33 anos, e o ex-marido, Simon, de 47, anunciaram a separação em 2019 após nove anos juntos.

Apesar de ambos se manterem unidos no que toca à educação do filho, a cantora explicou que a dor do divórcio foi uma das grandes inspirações para o álbum.