Gwen Stefani, de 52 anos, celebrou um ano desde que ficou noiva de Blake Shelton, de 45, com imagens inéditas do pedido de casamento no Instagram.

"Um ano hoje? 17 de Outubro de 2020 foi quando ficámos noivos, Blake Shelton. Amo-te", pode ler-se na partilha onde mostra o momento em que o músico se ajoelha e ainda o anel ao pormenor.

Recorde-se que o casal subiu ao altar em julho deste ano, numa cerimónia secreta, no rancho de Shelton, em Oklahoma,

