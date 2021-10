Nuno Graciano e Bárbara Elias anunciaram o fim da relação em 2018 e, este sábado, dia 16 de outubro, a ex-mulher do antigo apresentador subiu novamente ao altar.

Após dois anos de namoro, Bárbara casou-se com José Germano de Sousa e partilhou algumas imagens nas redes sociais.

“Que dia. Rodeada de tanto Amor, familia, amigos… muito melhor do que podia alguma vez sonhar. José Germano de Sousa Para sempre ao teu lado”, escreveu na legenda de uma publicação onde surge abraçada ao marido

Na cerimónia estiveram algumas figuras públicas, entre elas Liliana Campos. “A minha Amiga Bárbara casou. E eu estou tão, mas tão Feliz por esta boneca, que não tenho palavras para descrever o que sinto. Minha amiga do coração, que eu possa sempre ver esse brilho no teu olhar e esse sorriso nos teus lábios”, escreveu numa partilha na sua conta oficial do Instagram.