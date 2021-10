Apesar de ser bastante reservado, o Príncipe Carlos mostrou a sua admiração pelo filho mais velho, William, através de uma publicação nas redes sociais.

O filho de Isabel II mostrou-se orgulhoso pelo trabalho desenvolvido por William através da iniciativa Earthshot Prize.

"Estou muito orgulhoso do meu filho, William, pelo seu crescente compromisso e ousada ambição com o Earthshot Prize. Como um mundo, precisamos de nos unir para inspirar, voltar a imaginar e construir o futuro sustentável de que tanto precisamos. Ao longo da próxima década, com as gerações futuras em mente, o Earthshot Prize e os seus inspiradores nomeados vão ajudar-nos a encontrar soluções inovadoras", pode ler-se na legenda de uma publicação da página Clarence House.

O Earthshot Prize financia com milhão de libras por ano cinco soluções ambientais.