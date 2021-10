Kevin Winter

A mulher de Sean Penn, Leila George, pediu o divórcio do ator, apenas um ano depois de darem o nó numa cerimónia íntima durante o pico da pandemia da Covid-19.

A notícia é avançada pela revista People que teve acesso aos documentos entregues em tribunal pela atriz, de 29 anos.

De acordo com a publicação, os representantes de Sean Penn não comentaram a separação.

Recorde-se que Sean Penn esteve casado com Madonna, de quem se separou em 1989. O ator foi casado ainda com Robin Wright, de 1996 a 2010. Da relação nasceram os dois filhos do ator, Dylan, de 29 anos, e Hopper, de 26.