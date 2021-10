Reprodução Instagram, DR

Os últimos dias não têm sido fáceis para Mel Jordão, que perdeu a sua mãe.

Depois de uma bonita homenagem nas redes sociais, a maquilhadora fez questão de deixar uma mensagem de amor à irmã, que celebrou o seu aniversário no mesmo dia do funeral da mãe.

"Hoje, no dia do funeral da nossa mãe é também o aniversário da minha mana Be, e enquanto aqui estivermos vamos celebrar a vida que a mãe nos deu… por isso muitos parabéns. Te amo", escreveu.