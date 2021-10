TPN

O tenista britânico Andy Murray foi o protagonista daquela que terá sido uma das histórias mais insólitas da última semana. A participar no torneio de ténis de ‘Indian Wells 2021’, nos Estados Unidos, foi no final de um treino de preparação que o desportista considerou ser melhor “deixar na rua” os ténis utilizados, dado o “péssimo cheiro do calçado”.

No dia seguinte as sapatilhas já não lá estavam. O curioso é que Murray não se lembrou do importante elemento que os ténis traziam consigo. “Depois do sucedido, foi o meu fisioterapeuta que me perguntou: ‘Onde é que está a tua aliança de casamento?’, e imediatamente, a minha reação foi de: ‘Oh, não!’. O meu anel de casamento foi roubado também”, contou o tenista, no primeiro vídeo publicado na sua conta de Instagram.

“Depois disto, nem preciso dizer que estou com problemas em casa. Por isso, preciso de encontrar a aliança o mais rápido possível”, assumiu Murray. E o apelo não poderia ter sido melhor conseguido, apesar da (grande) irritação do desportista. Depois da publicação, vários fãs do tenista decidiram começar uma campanha para encontrar as sapatilhas, e a respetiva aliança. E o certo é que, em poucas horas, Andy Murray conseguiu fazer uma nova atualização.

“Acreditam que o anel e as sapatilhas regressaram a casa!? Ainda cheiram muito mal, mas pelo menos já não corro perigo [com a minha mulher]”. Novamente através de um longo vídeo publicado nas redes sociais, Murray explicou o processo feito, até ter conseguido achar os elementos roubados.

“No dia seguinte a termos dado conta de que tinha perdido as sapatilhas, ou de que alguém as poderia ter roubado, falei várias vezes com os perdidos e achados do hotel onde estava hospedado. Falei com os seguranças, que me diziam sempre que nada tinha sido encontrado. Depois disso, decidi que iria reportar a situação à polícia, até que a gerência do hotel decidiu voltou a pedir-me que descrevesse o sucedido”, confidenciou.

Numa altura em que já tinha partilhado com os seus seguidores o episódio em que estava envolvido, e sem saber o que dizer à mulher, Murray fez uma descrição detalhada das sapatilhas, do anel, e do sítio onde as tinha deixado. “Pedi ainda se podiam, por tudo, verificar as câmaras de segurança. Uma hora depois, as sapatilhas estavam de volta!”.

Apesar de toda a agitação, o incidente teve um ‘final feliz’, com Andy Murray a agradecer aos seguidores que partilharam a sua história.O tenista acabou por admitir que esta não foi a primeira vez em que teve “problemas” com a aliança de casamento.