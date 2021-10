Reprodução Instagram, DR

Maria Pitta Paixão foi mãe há recentemente. E, apesar de mais contente que nunca, a filha de Bibá Pitta confessou nas redes sociais que há momentos de desespero.

É que para além da bebé recém-nascida Maria da Piedade, Maria é também mãe de Duarte, de cinco anos, e António Maria, de um. Ter três filhos novos faz com que existam momentos bem desafiantes. Foi o que aconteceu esta quarta-feira, 13 de outubro.

"Isto aparenta ser um passeio normal à noite com os meus 3 filhos, só que não", começa por explicar na legenda do vídeo abaixo.

"Foi no desespero que saímos para ver se o Duarte se acalmava, com a miúda enfiada no sling e na esperança de adormecer o António. Tentativa mais-que-falhada", continua.

"E sabem que mais? Quando cheguei a casa o meu cão estava a lamber-se com o frango fricassé que era suposto ser o nosso jantar. Hoje será um dia melhor - espero eu", rematou.