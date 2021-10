@madalenacesteves

Segundo o site A Televisão, Tiago Oliveira, um dos pretendentes da agricultora Ana Palma no programa Quem Quer Namorar com o Agricultor?, da SIC, revelou à revista TV 7 Dias que vai ser pai pela terceira vez.

Segundo a publicação, Tiago Oliveira namora com Giovanna Almeida desde julho e a notícia da gravidez apanhou-o "de surpresa". No entanto, o pretendente de Ana Palma garante que ficou "muito feliz" e adiantou que pediu a companheira em casamento durante umas férias em Mykonos, na Grécia.

Tiago Oliveira já é pai de duas crianças e foram várias as vezes em que falou sobre os filhos Santiago e Tomás com a agricultora ao longo do programa da SIC: "Crianças em casa é alegria".