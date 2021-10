Ivone, a mãe de Mel Jordão, morreu esta quinta-feira, dia 14 de outubro aos 60 anos, depois de uma doença prolongada. Nas redes sociais, a maquilhadora deixou um último adeus à progenitora com uma mensagem emotiva.

"Prometi-lhe que ia falar dela à Pepi e que lhe ia mostrar muitas fotos para ela saber sempre quem era a avó, pediu-me que de todas as vezes que lhe desse um beijinho fosse um dela também. Conseguimo-nos despedir uma da outra e foi a conversa mais triste que tive mas a mais bonita também. Não haverá outra igual", começou por dizer.

"No momento em que partiu agradeci-lhe baixinho por me ter dado vida e é exatamente isso que sinto sempre que penso na minha mãe, Gratidão. É graças a ela que tenho a sorte de ter a vida maravilhosa que tenho, onde tenho o namorado e a filha que são o meu pilar e me salvam todos os dias mesmo sem saberem. Escrevo esta despedida com lágrimas a cairem-me no colo, mas com uma paz que não senti nos últimos 5 meses. A luta acabou, fica o amor. Obrigada por teres sido a minha primeira casa. Amo-te para sempre Mãezinha", rematou.