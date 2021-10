Reprodução Instagram, DR

Lourdes Maria fez algumas revelações sobre a mãe, Madonna. Em entrevista à revista Interview, a jovem, de 25 anos, revelou que a rainha da pop foi uma mãe "muito controladora" durante a sua infância.

"E ela controlou-me a vida toda", disse em conversa com Debi Mazar. "Precisava de ser completamente independente dela assim que me formasse no ensino secundário", acrescentou.

A modelo contou que para ter a sua independência pagou as mensalidades da faculdade e um apartamento em Nova Iorque. "Não recebemos esmolas na minha família", explicou, reconhecendo que "obviamente, cresci com muitos privilégios. Não há como negar isso".

Lourdes Maria falou ainda sobre o seu percurso profissional e contou que quer ganhar dinheiro com outros trabalhados para além dos como modelo.

"A minha mãe insiste muito em fazer-me pensar sobre como é que quero ser conhecida além da aparência", partilhou. "Não é por isso que quero que as pessoas se lembrem de mim", contou apesar de assumir que, por agora, é uma decisão "financeiramente inteligente".