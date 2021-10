Christiane Torloni esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta quinta-feira, dia 14 de outubro. A atriz brasileira, e vilã da novela 'Fina Estampa', abriu o coração e numa entrevista dura e emocionante, recordou a morte dramática de um dos filhos gémeos.

"As pessoas dizem que não há dor pior que uma mãe perder um filho, eu sempre digo: não sei se é uma dor maior do que perder um irmão gémeo", revelou.

Após a morte do filho, num trágico acidente de automóvel, em 1991, a atriz decidiu fazer o luto em Portugal e, em conversa com a Júlia, explicou porquê: "Esse lugar silencioso e também muito especial que o português tem, que entende essa dor, entende isso ancestralmente. Foi o lugar certo para vir porque as pessoas não queriam que eu ficasse feliz".

Espreite a entrevista em baixo.