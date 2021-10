Pascal Le Segretain

A Charlene do Mónaco partilhou esta sexta-feira, na sua página de Instagram, uma entrevista que deu em KwaZulu-Natal, na África do Sul, onde falou sobre o seu estado de saúde e a vontade que tem em regressar a casa. Esta é a primeira vez em meses que se ouve a sua voz.

"Foi um êxito e estou a sentir-me muito mais forte", disse a mulher de Alberto do Mónaco.

Além disso, expressou a vontade em voltar a estar com os filhos, Jacques e Gabriella: "Não posso esperar mais para regressar a casa e estar com os meus filhos. Penso que qualquer mãe que tenha estado separada dos seus filhos durante meses se sentiria como eu".

Recorde-se de que a Princesa Charlene do Mónaco foi submetida a uma nova cirurgia há precisamente uma semana, devido à infeção no nariz, ouvidos e garganta que a tem mantido retida na África do Sul desde maio. A ex-nadadora olímpica rumou até ao seu país natal para participar numa campanha contra a caça furtiva de rinocerontes. Porém, a infeção que contraiu impediu-a de regressar ao Mónaco, tendo sido submetida a vários tratamentos e três cirurgias.