Esta sexta-feira, dia 15 de outubro, Ana Garcia Martins deixou um desabafo nas redes sociais. 'A Pipoca Mais Doce' recordou o pai que partiu no passado mês de junho com uma publicação na sua conta oficial do Instagram.

"Tirei esta foto há uns anos, mas só agora a mandei imprimir. A minha mão e a do meu pai, dadas. Pus na entrada, para ser a primeira coisa que vejo sempre que entro em casa, e para ver se as saudades acalmam um bocadinho", começou por dizer.

"Não sei se era suposto isto ir ficando mais suave, mas não sinto que esteja a ficar. Sinto mais a ausência, e o 'para sempre' parece-me tempo demais", rematou.