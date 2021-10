Os fãs de Adele ansiavam por este dia. A cantora lançou esta sexta-feira o tema Easy On Me e partilhou na sua página de Instagram um excerto do primeiro single do seu quarto álbum, 30, que será lançado a 19 de novembro.

Easy On Me está disponível no YouTube e já conta com mais de 17 milhões de visualizações.

Adele já tinha anunciado esta quinta-feira que o álbum da década estava a chegar, partilhando a capa e a data de lançamento do novo álbum, 30. Além disso, escreveu um texto que explica a sua origem: “Quando o estava a escrever, uma amiga minha trouxe-me uma garrafa de vinho e takeaway para me alegrar (...) Desde então que reconstruí a minha casa e o meu coração e este álbum narra essa viagem. Casa é onde o coração está”.

Recorde-se de que a cantora não lançava novas músicas desde 2015. O último álbum, 25, ficou conhecido pelos êxitos de Hello e When We Were Young.