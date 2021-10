Vanessa Martins não faltou à ModaLisboa 2021 e acabou por responder a algumas perguntas do programa da SIC Caras, Passadeira Vermelha, relativas à sua vida pessoal e às últimas notícias sobre a relação com o ex-marido, Marco Costa.

À pergunta "estás a namorar?", a influencer revelou estar "feliz" e "numa boa fase da vida". "Está sempre preenchido o meu coração, sempre com muito amor", disse, sem revelar mais pormenores.

A influencer foi abordada sobre as últimas notícias relativamente à sua relação com Marco Costa e à guarda partilhada de Sadik, o cão de ambos. "A forma que encontrei de gerir é não falar mais. Para mim, já é passado. Já passou um ano e pouco e queremos ambos continuar com as nossas vidas (...) Sempre houve respeito", disse.

Note que a imprensa tem divulgado a notícia de que Marco Costa acusa Vanessa Martins de não o deixar ver o cão de ambos. Em agosto deste ano, pela primeira vez, a empresária do projeto Frederica, assumiu pela primeira vez o relacionamento ao lado de Miguel Ângelo.