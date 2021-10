DR

Rita Ferreira, a 'Cenourinha', e Francisco Martins, conhecido por 'Chico das Aventuras', conheceram-se em 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC, e a antiga participante parecia ter roubado o coração do agricultor, mas a relação não vingou e parece ter culminado numa alegada traição.

Os dois estão agora de costas voltadas. Em entrevista à TV Guia, Rita Ferreira contou mais detalhes sobre o que ditou o fim do relacionamento, revelando ainda a má relação com a sogra. “Quando voltei daquele período de 24 horas, em que temos de pensar se queremos ou não ficar com o agricultor, chamou-me de p***, entre outras coisas, só porque eu tinha dormido uma vez com o Chico, ele numa ponta e eu noutra… Nesse mesmo dia, fiz as minhas malas e pedi à produção que me tirasse dali. Fui dormir a um hotel e só voltei quando ela decidiu pedir-me desculpa“, começou por dizer.

De acordo com Rita, os familiares do agricultor são responsáveis pelo fim da relação: “Só querem o Chico para eles e cada dia que passava tinha mais essa noção. Para eles, as meninas da cidade têm uma forma de pensar muito à frente e que eles não aceitam. O nosso estilo de vida e forma de pensar não encaixava", contou. "Não gostei de o conhecer por trás das câmaras. Sei o que passei e o que vi, e não era a pessoa que eu queria ao pé da minha filha", acrescentou.

A antiga participante recordou o momento em que decidiu colocar um ponto final no namoro. Rita tinha ido passar uns dias ao Porto e quando chegou a Navió (Ponte de Lima), onde o agricultor reside, e deparou-se com o seguinte: "Cheguei e estava a família dele toda do lado de fora do portão, com as minhas malas feitas. Confrontaram-me com uma série de situações. O Chico não estava lá. Tentei ligar-lhe e nunca me atendeu, mas tenho a certeza de que estava fechado em casa", explicou.

'Chico das Aventuras' é um dos agricultores de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Tudo por Tudo', que estreou este domingo, dia 10 de outubro, e confessou que "o último programa que eu participei não correu bem. Senti que a pessoa estava a ser falsa comigo e nem para amigo deu para ficar".