Felipe Gomes

Luísa Sonza esteve envolvida em polémica em junho deste ano depois de ter sido acusada de ser culpada da morte do filho de Whindersson Nunes, com quem teve uma relação durante cinco anos. Nesta altura, a cantora estava a namorar com Vitão, mas acabou o relacionamento em agosto.

Agora, em entrevista à revista J.P, a artista de 23 anos falou sobre a sua orientação sexual e contou que já se envolveu com mulheres. "É uma coisa natural. Nunca namorei com meninas, mas já me envolvi. Sinto-me uma mulher livre. Sou uma pessoa tranquila em relação à sexualidade, não sou de ficar com muita gente. Mas já me interessei por homens e já me interessei por mulheres, e é isso", disse.

Com uma legião de fãs nas redes sociais, a cantora explicou ainda que está a ser acompanhada por uma terapeuta há quatro anos. "A minha terapeuta acompanha-se sempre e tomo ansiolítico e antidepressivo porque as crises de pânico ficaram fortes. Não tinha, sempre fui uma pessoa ansiosa, mas lidar com isso é bem complicado porque é uma coisa que atormenta todos os dias", revelou.