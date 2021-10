Reprodução Instagram, DR

Lucas Fernandes, Diogo Filipe e António Pedro, concorrentes de 'Hell's Kitchen', da SIC, criaram um restaurante em maio: o 'Hell's Table', uma clara referência ao programa, que fica localizado em Vila Verde, Braga. No entanto, os cozinheiros optaram por seguir rumos diferentes.

"Início incrível com pessoas fantásticas... Mas chegou a hora de um recomeço", disse Lucas, que decidiu apostar sozinho no restaurante, no vídeo acima publicado no Instagram. O cozinheiro referiu numa outra publicação que irão haver novidades em novembro.

Em entrevista à TV Guia, Lucas falou sobre os motivos que levaram ao fim da parceria. “Não se passou nada e passou-se tudo. O António Pedro decidiu ir dar aulas e o Diogo [Filipe] voltou para Lisboa. A parceria acabou de forma amigável”, explicou.

Porém, um ex-colega de António Pedro em 'Hell's Kitchen' conta outra história: “O António Pedro chateou-se com o Lucas em agosto e saiu de forma intempestiva e o Diogo aguentou até meio de setembro a trabalhar sozinho, com uma grande carga, e foi-se depois embora", disse, destacando que "foi um final muito feio”.

E a amizade prevalece? “Somos colegas! Amigos… a coisa está preta”, afirmou Lucas, que ficou em segundo lugar no programa de sucesso da SIC, conduzido por Ljubomir Stanisic.