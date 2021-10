Instagram

Rita Pereira esteve na ModaLisboa 2021 e respondeu a várias perguntas do programa da SIC Caras, Passadeira Vermelha.

"No outro dia, a imprensa reacendeu a tua trica [zanga] com a Jessica Athayde. Existe alguma trica [zanga]? Está tudo bem?", questionou Hugo Mendes e a atriz reagiu da seguinte forma: "Tens mais alguma pergunta para me fazer? Obrigada".

Joana Latino esteve presente no painel de comentadores desta quarta-feira e disse: "Sentiu-se a friagem (...) Acho que quem sai muito a perder nesta questão é a Rita".

Veja o vídeo: