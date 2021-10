Vítor Silva Costa esteve esta quarta-feira, 13 de outubro, no programa Júlia, da SIC, e falou abertamente sobre a sua vida privada. Em conversa com Júlia Pinheiro, o ator 'quebrou o silêncio' sobre a relação com Carolina Torres.

O casal namorou durante dois anos, mas separou-se em 2019. Após rumores de uma reconciliação, Vítor confirmou a relação com a atriz, referindo que a relação teve altos e baixos: "Andou com muita história para a frente e para trás. Faz parte das coisas e do nosso crescimento", afirmou.

"Somos pessoas muito diferentes em muita coisa e isso é fascinante e é problemático às vezes", acrescentou. "Estamos ótimos, estamos muito bem", disse ainda.

Tiago Caramujo