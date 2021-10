Reprodução Instagram, DR

Usher deu recentemente as boas-vindas ao quarto filho. A novidade foi dada pelo cantor esta terça-feira, 12 de outubro, através de uma publicação nas redes sociais onde mostra o rosto do bebé.

"Olá, meu nome é Sire Castrello Raymond…Sou o mais recente membro da tripulação Raymond. Nasci a 29 de setembro de 2021", pode ler-se na legenda do registo fotográfico.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de Usher com Jennifer Goicoechea, com quem já tem uma filha, a pequena Sovereign Bo Raymond, de um ano. O artista é também pai de Usher Raymond V, de 13 anos, e Naviyd Ely Raymond, de 12, da anterior relação com Tameka Foster.

Reprodução Instagram, DR