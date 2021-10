Os rumores de uma possível reconciliação entre Angelina Jolie e Jonny Lee Miller aumentaram depois do ex-casal ter sido fotografado, esta segunda-feira, a jantar em Beverly Hills.

Fotografias publicadas no site do DailyMail mostram que os dois abandonaram o local no mesmo carro.

Recorde-se de que Angelina Jolie, de 46 anos, e Jonny Lee Miller, de 48, estiveram casados entre 1996 e 1999, depois de se terem apaixonado nas gravações do filme Hackers (1995).

Os dois já tinham sido vistos juntos a chegar ao apartamento de Jonny Lee Miller com uma garrafa de vinho, em junho deste ano. Esta é a prova de que a atriz mantém uma boa relação com o seu primeiro marido. A protagonista do filme Maléfica já tinha confessado que estava muito apaixonada quando casou, com 20 anos.

Também The Weeknd já foi apontado como a nova paixão de Angelina Jolie. A atriz e o cantor foram 'apanhados' a jantar juntos por duas vezes.