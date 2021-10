Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 12 de outubro, Sara Barradas usou as suas redes sociais para deixar uma declaração a José Raposo a propósito da homenagem ao ator no Auditório Municipal Lourdes Norberto, a propósito da comemoração dos seus 40 anos de carreira.



"Este país não sabe a sorte que tem ao tê-lo, brilhante, entre outros que, como ele, também brilharam e brilham.

Mas o seu brilho é diferente, a sua luz especial. Os seus olhos falam como poucos. A sua voz é melodia, além de potência e intensidade. As suas mãos, verdade. O seu corpo, presença", começa por dizer.



"O Zé é dos actores mais intuitivos que vi e/ou conheci. Possuidor de grande inteligência cénica, grande sensibilidade artística e grande versatilidade. É dos mais completos. Sem formação: canta, dança e representa com mestria. No drama e na comédia. Não se leva tanto a sério como à profissão, ainda que sabendo pouco os textos e chegando sempre tarde", continua.



"Além de tudo isto, é impossível não gostar dele enquanto ser humano, porque como ele há muito poucos. Quem o conhece sabe do que falo. O Zé é empatia, é compaixão, é cuidado, é humildade, é generosidade, honestidade, é tranquilidade, sensibilidade, é altruísmo, é reconhecimento, é crença, é verdade, é amor. E todos os seus defeitos se perdem nesta sua grandeza de espírito. Tudo o que se disser sobre ele será pouco. Tenho muito orgulho em ti, muito amor por ti. E sou grata ao universo por nos termos cruzado nesta vida. Amo-te", rematou.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6