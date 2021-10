Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de julho que Paolla Oliveira assumiu o namoro com o conhecido cantor brasileiro Diogo Nogueira. Desde então, o casal não esconde a paixão e multiplicam-se as demonstrações públicas de amor.

No último fim de semana, surgiram rumores de que os dois artistas teriam trocado alianças. Isto porque foi divulgada nas redes sociais uma fotografia do casal vestido de branco, numa conservatória do Rio de Janeiro, como dá conta o site UOL.

"Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada pelo seu namorado, o cantor Diogo Nogueira”, revelou a conservatória situada na Barra da Tijuca, numa publicação que entretanto já foi eliminada da rede social Instagram.

Entretanto, a representante do cantor brasileiro já reagiu aos rumores, negando a oficialização da relação. O casal dirigiu-se a uma conservatória devido “a questões pessoais, mas nada relacionado com casamento", citou o site UOL.

