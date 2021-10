Luís Borges marcou presença na ModaLisboa 2021 e respondeu a algumas perguntas para o programa da SIC Caras, 'Passadeira Vermelha'.

Além de ter revelado que está solteiro e "muito feliz", o modelo falou de relações passadas: "Sou aquele tipo de pessoa que quando está numa relação quer respeito e quando isso não acontece cada um vai à sua vida".

Liliana Campos acredita que, com esta afirmação, Luís Borges "disse muita coisa", podendo estar a referir à última relação, com Pedro Risueño: "De alguma forma foi desrespeitado porque cada um foi à sua vida".

Recorde-se que o modelo assumiu o romance com o empresário espanhol Pedro Risueño em outubro de 2020 e que foi Bárbara Bandeira quem confirmou a separação. Note que um dos primeiros sinais do fim da relação ocorreu quando o modelo eliminou todas as fotografias do ex-companheiro.