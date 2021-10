João Baião viveu um momento emotivo no programa Casa Feliz esta terça-feira, 12 de outubro. Durante a rúbrica Consultório em Direto, com o doutor Almeida Nunes, o apresentador emocionou-se com a história Maria de Lurdes, uma telespectadora natural de Bragança, que telefonou para o programa da SIC.

A certa altura, Maria de Lurdes fez uma revelação inesperada a João Baião e ao médico Almeida Nunes.

“Tenho uma depressão muito grande já há 16 anos. Há quatro anos deitei-me de uma varanda abaixo”, começou por dizer.

“Fui operada sete vezes para me manterem a perna e agora continuo com uma depressão muito grande […] Há 15 dias tomei outra dose de comprimidos e fui parar ao hospital”, confessou.

Após o desabafo, o doutor Almeida Nunes mostrou-se imediatamente disponível para ajudar. “Fica aqui em direto o seguinte, vão-lhe dar o meu contacto telefónico da clínica e o meu, pessoal, e eu vou acompanhar a Lurdes, ainda que naturalmente com consultas vídeo. Você tem realmente de ser acompanhada”, frisou.

Maria de Lurdes destacou ainda a importância de João Baião na sua vida. “Eu ando mesmo mal e depois eu passo muito tempo sozinha. A única coisa que me distrai é o João [Baião]. Eu gosto muito do João. Amo-te muito, João e vejo todos os teus programas. Quando te vejo, dá-me vontade de chorar”, desabafou, deixando o apresentador comovido.

“É uma satisfação muito grande saber que aquilo que fazemos que fazemos aqui ajuda, de alguma forma, a passar o tempo e melhorar os problemas que temos na vida com alguma alegria e otimismo. Muito obrigado e um grande beijinho para si”, rematou João Baião.

Veja o momento no vídeo acima!