Lapo Elkann e Joana Lemos deram o nó. O herdeiro da Fiat e a ex-piloto subiram ao altar na apssada quinta-feira, dia 7 de outubro, em Portugal, tal como avança a imprensa internacional.

De acordo com o site italiano Whoopsee, a cerimónia íntima decorreu em Tavira e contou apenas com a família e amigos mais próximos.

Recorde-se que o casal se conheceu durante a pandemia da covid-19 quando ambos trabalharam juntos num projecto de caridade para ajudar quem passava por dificuldades.

O pedido de casamento, no início do ano, foi acompanhado de um impressionante anel de noivado com uma estrutura em titânio e um diamante. “É um anel que combina tradição e inovação, paixão e amor. Entre nós, não há segredos, e isso vai desde os códigos do telemóvel até ao lado mais difícil e sombrio de nossa personalidade. O nosso amor é indestrutível, como o titânio”, garantiu Lapo Elkann.