O ex-namorado de Kylie Jenner, Tyga, está a ser acusado de violência doméstica. A influencer digital Camaryn Swanson partilhou fotografias nas redes sociais onde são visíveis hematomas na cara.

Segundo o TMZ, Camaryn terá ido a casa de Tyga pelas 3h da madrugada, depois do rapper lhe ter dito para não o fazer. O alegado confronto deu-se após a entrada de Camaryn na mansão do rapper após este ter permitdo a entrada da ex.

Fontes reveleram ainda ao site norte-americano que Tyga lhe terá batido durante a discussão. No próprio dia, a jovem chamou a polícia para relatar o incidente. Até ao momento, o rapper ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Recorde-se que Tyga e Camaryn começaram a namorar no início de 2021, mas só oficializaram a relação em março.

