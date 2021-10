Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira esteve na manhã desta terça-feira, dia 12 de outubro, no ‘Alô Portugal’, da SIC, e foi questionada se pensava em ter mais filhos.

"Já agora, mais bebés?", questionou Ana Marques. “Calma, ainda nem dois anos tem a pequenina. Não sei… O meu objetivo era ter tido três filhos… Não sei, vamos ver”, respondeu a atriz.

“Se calhar porque tenho dois irmãos, os meus pais tiveram três filhos, era o que eu desejava, ter três filhos. Mas também não estava a contar com um intervalo tão grande entre a mais velha e a mais nova… Estou muito bem servida com estas duas filhotas deliciosas”, acrescentou, referindo que gostaria de ter um rapaz.

Recorde-se que Cláudia Vieira é mãe de Maria, de 11 anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira, e de Caetana, que completa dois anos em dezembro, do atual relacionamento com João Alves.