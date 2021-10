O episódio desta segunda-feira da versão norte-americana do programa The Voice, transmitido na 'NBC', ficou marcado pelo momento em que Ariana Grande não conseguiu conter as lágrimas ao ter optar por uma uma concorrente numa batalha.

Ao ser forçada a escolher entre Bella Denapoli e Katie Rae, depois de cantarem 'No More Tears (Enough Is Enough)' de Barbra Streisand and Donna Summer, a artista e jurada desabafou: "Ó Deus, eu odeio tanto isto (...) Eu falei sobre isto com o meu terapeuta".

