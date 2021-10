Sofia Arruda foi a convidada deste domingo do programa da SIC Caras, Fica Bem, e fez várias revelações pessoais e únicas a Cláudia Borges sobre a relação com o marido, David Amaro.

A atriz da SIC conta como é que conheceu o marido e surpreende Cáudia Borges ao dizer: "Não tive que procurar muito. Os pais do David são amigos da minha família desde sempre (...) tenho uma fotografia com o David no meu aniversário dos quatro anos em que ele está ao meu lado a comer uma gelatina".

Mais tarde, Sofia Arruda e David Amaro cruzaram-se numa festa de aniversário de um amigo em comum e, até começarem a namorar, "foi um instantinho".

Passaram oito anos até casar com David Amaro e Sofia Arruda garante: "Fiz um ultimato. Disse 'se queres ser pai vais ter de casar primeiro, porque quero casar antes de ser mãe'". O pedido de casamento acabaria por ser feito num fim de semana na Praia do Amado, na Costa Vicentina, um lugar especial para ambos. "Fomos fazer surf, não apanhei bem a onda e levei com a prancha na cara. Fiquei com o lábio todo inchado... Depois fomos ao restaurante que nunca tem mesa e havia (...) ele tinha tudo preparado [para o pedido]", recorda.

Casados há três anos, Sofia Arruda e David Amaro são pais do pequeno Xavier, de dois anos. A atriz confessa a Cláudia Borges que tem desejo de voltar a ser mãe, mas explica que "a agenda profissional está muito caótica": "Talvez para o próximo ano comecemos a pensar nisso".