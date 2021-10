Arturo Holmes/MG21

Justin Bieber está pronto para expandir a família.

No novo documentário sobre a vida do cantor, o artista, de 27 anos, revelou durante uma conversa com a mulher, Hailey Baldwin, que gostaria de tentar ter um filho no final do ano.

"A minha intenção para 2021 é continuar a alcançar os meus objectivos e a divertir-me. Certificar-me que coloco a minha família em primeio lugar e, com sorte, tentamos ter um bebé", disse Bieber.

"Em 2021?", perguntou Hailey, ao que Justin respondeu rapidamente: "Começar a tentar no fim de 2021".