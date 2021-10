Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, dia 11 de outubro, Beatriz Gosta recorreu à sua conta oficial do Instagram para deixar um desabafo. A apresentadora revelou um momento que a magoou na Gala dos Globos de Ouro, a 3 de outubro.

"Na noite dos Globos um comediante famosão soltou a dica na minha cara que eu não era humorista. Na verdade ele só exteriorizou o que muitos pensam", começou por dizer.

"Não vou fingir que não me abalou a estrutura um pouco, no final de tudo reparei que trouxe o sapo atravessado para casa.

No dia seguinte, depois de matutar um pouco, fiquei em paz. Não sou humorista de 'punchlines' génias, contadora de anedotas hilárias... mas sou boa contadora de histórias inéditas e surreais e mudo o mood de muita gente com o meu trabalho, consigo sacar-lhes um sorriso e quiçá uma gargalhada, tiro gente da 'bad', faço serviço público com humor e por aí fora, então EU SOU HUMORISTA. Beijo no ombro", rematou.

Na caixa de comentários, foram muitos os colegas e amigos da apresentadora que lhe deixaram vários elogios. O nome do humorista em questão não foi avançado.